وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المستشار والخبير القانوني السير بول سيلك

وتناولت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز المكاسب التشريعية على صعيد تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب، التي تصب في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أفضت إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، لا سيما ما يرتبط بخفض سن الترشح، ورفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، ومشاركة الشباب والمرأة ضمن القوائم المخصصة للأحزاب في الانتخابات النيابية.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي
-
الحكومة تجري تعيينات وإحالات للتقاعد - اسماء
-
الأردن: قرار اسرائيل بضم أرض فلسطينية محتلة غير شرعي
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد
-
الغذاء والدواء: إتلاف 450 لترًا من العصائر الرمضانية في إربد
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يباشر أعماله
-
الأردن يحيي اليوم العالمي لسرطان الأطفال بثلاثة إنجازات وطنية