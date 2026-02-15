الأحد 2026-02-15 07:43 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المستشار والخبير القانوني السير بول سيلك

الأحد، 15-02-2026 05:51 م

الوكيل الإخباري-    استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، المستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك.

وتناولت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز المكاسب التشريعية على صعيد تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب، التي تصب في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أفضت إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، لا سيما ما يرتبط بخفض سن الترشح، ورفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، ومشاركة الشباب والمرأة ضمن القوائم المخصصة للأحزاب في الانتخابات النيابية.

 

واستعرضت التطور الذي شهدته برامج الحماية والرعاية المقدمة، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة، ونقلها إلى مرحلة التمكين وتعزيز إنتاجيتها.

 

 
 


