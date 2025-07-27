وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن

04:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739838 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحــد، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو. اضافة اعلان





وأكدت بني مصطفى أهمية الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تم تأطيرها من خلال مذكرات تفاهم مشتركة، شكلت أساسًا للتعاون في عدد من المجالات الاجتماعية.



وبحثت خلال اللقاء سبل التعاون مستقبلاً، من خلال إنشاء مركز لحماية النساء، نظرًا لأهميته في تعزيز التوزيع الجغرافي العادل للخدمات في مناطق المملكة، وحماية النساء في المناطق ذات الاحتياجات المتزايدة.



وتطرقت إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية للكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، من خلال عدد من البرامج المشتركة.