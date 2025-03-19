الأربعاء 2025-03-19 10:47 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 19-03-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الإفطار الرمضاني الذي تقيمه "تكية أم علي" للأسر الفقيرة والمحتاجة.

اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى إن الإفطارات التي تقيمها "تكية أم علي" خلال شهر رمضان هذا العام، وعلى امتداد الأعوام السابقة، تجسد القيم الاجتماعية في التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل، بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.


وأضافت أن الإفطارات التي تنظمها التكية في أجواء عائلية، تعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين.


وأشارت إلى أهمية الجهود الإغاثية التي قدمتها التكية للشعب الفلسطيني الشقيق، النابع من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، التي تصب في جهود المملكة تجاه ما يتعرضون له في الضفة الغربية وقطاع غزة.


ولفتت إلى أن استمرارية برامج التكية وزيادة الإقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الأردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.


كما شاركت بني مصطفى بتقديم الوجبات وتوزيعها للمستفيدين والمنتفعين، إلى جانب متطوعي التكية انطلاقاً من دور الوزارة في شراكتها مع الجمعيات التطوعية في جهودها لسد حاجات ومتطلبات الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.


يُشار إلى أنّ تكية أم علي دأبت منذ سنوات على إقامة موائد الرحمن للأسر المحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث تقدّم لهم وجبة إفطار متكاملة، فضلاً عن توزيع الطرود الغذائية لمستحقيها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام في جميع أنحاء المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يشقون طريقهم للفرار من منازلهم، بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من الأحياء

فلسطين الصحة الفلسطينية: غزة والضفة تواجهان كارثة صحية غير مسبوقة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

ارشيفية

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف

أخبار محلية بدء تساقط الأمطار في مناطق بالمملكة_أسماء

امانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الخميس

أخبار محلية امانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الخميس

غزة تحت النار في ظل صمت العالم وجريمة الاحتلال المستمرة

أخبار محلية النائب زهير الخشمان يكتب.. غزة تحت النار في ظل صمت العالم وجريمة الاحتلال المستمرة

غوتيريش

فلسطين غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي لقتلها موظفا من الأمم المتحدة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية الخميس أول أيام فصل الربيع فلكيًا في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة