وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

وقالت بني مصطفى إن الإفطارات التي تقيمها "تكية أم علي" خلال شهر رمضان هذا العام، وعلى امتداد الأعوام السابقة، تجسد القيم الاجتماعية في التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل، بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.
وأضافت أن الإفطارات التي تنظمها التكية في أجواء عائلية، تعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين.
وأشارت إلى أهمية الجهود الإغاثية التي قدمتها التكية للشعب الفلسطيني الشقيق، النابع من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، التي تصب في جهود المملكة تجاه ما يتعرضون له في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفتت إلى أن استمرارية برامج التكية وزيادة الإقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الأردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.
كما شاركت بني مصطفى بتقديم الوجبات وتوزيعها للمستفيدين والمنتفعين، إلى جانب متطوعي التكية انطلاقاً من دور الوزارة في شراكتها مع الجمعيات التطوعية في جهودها لسد حاجات ومتطلبات الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.
يُشار إلى أنّ تكية أم علي دأبت منذ سنوات على إقامة موائد الرحمن للأسر المحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث تقدّم لهم وجبة إفطار متكاملة، فضلاً عن توزيع الطرود الغذائية لمستحقيها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام في جميع أنحاء المملكة.
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