وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الإفطار الرمضاني الذي تقيمه "تكية أم علي" للأسر الفقيرة والمحتاجة.

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وقالت بني مصطفى إن الإفطارات التي تقيمها "تكية أم علي" خلال شهر رمضان هذا العام، وعلى امتداد الأعوام السابقة، تجسد القيم الاجتماعية في التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل، بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.



وأضافت أن الإفطارات التي تنظمها التكية في أجواء عائلية، تعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين.



وأشارت إلى أهمية الجهود الإغاثية التي قدمتها التكية للشعب الفلسطيني الشقيق، النابع من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، التي تصب في جهود المملكة تجاه ما يتعرضون له في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ولفتت إلى أن استمرارية برامج التكية وزيادة الإقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الأردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.



كما شاركت بني مصطفى بتقديم الوجبات وتوزيعها للمستفيدين والمنتفعين، إلى جانب متطوعي التكية انطلاقاً من دور الوزارة في شراكتها مع الجمعيات التطوعية في جهودها لسد حاجات ومتطلبات الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.