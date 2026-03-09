الثلاثاء 2026-03-10 12:05 ص

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في نيويورك

الإثنين، 09-03-2026 11:47 م

الوكيل الإخباري-   تُشارك وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أكدت بني مصطفى أن الأردن، نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت مواداً من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، وأن هذه التعديلات شكلت اساساً للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.


وأكدت بني مصطفى أن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، حيث أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثماراً في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع، ويتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.

 
 


