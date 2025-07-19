وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس، السبت، توسعة حضانة تجمع الظليل في محافظة الزرقاء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى إن افتتاح توسعة هذه الحضانة للأطفال في منطقة الظليل الصناعية، ثمرة لجهود التعاون المشترك بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي، ونقابة أصحاب المصانع والمحيكات، وغرفة صناعة الأردن، ومنظمة العمل الدولية، بعد إجراء عملية التقييم لعدد من الحضانات، لتكون حضانة منطقة الظليل الصناعية أول موقع جاهز للتشغيل ضمن هذا الإطار، متطلعين لاستكمال عملية التقييم لعدد أكبر من الحضانات.



وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للحضانة ارتفعت بعد التوسعة وإعادة التأهيل من 32 إلى 184 طفلًا وطفلة، من أبناء وبنات العاملين والعاملات في عدد من مصانع المحيكات، مؤكدة أهمية الحضانات للأطفال لتنمية قدراتهم العقلية واللغوية والاجتماعية وتشكيل شخصياتهم، وهي ركن أساسي لتنمية الطفولة المبكرة في بيئة تعليمية آمنة، لتُسهم في تنشئة الأطفال إلى جانب الأسرة، وتكون الحضانة حلقة وصل بين الأسرة والعمل.



كما أضافت أن توفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم يعزز من فرصهم في النجاح الأكاديمي والمهني لاحقًا، ويقلل من الفجوات الاجتماعية، حيث إن وجود حضانات مؤهلة ضمن بيئة العمل يُسهم في تكافؤ الفرص التعليمية منذ البدايات، ويمنح الأطفال الأسس السليمة التي يحتاجونها للنمو والتطور.



وتحدثت بني مصطفى عن أن توسعة هذه الحضانة لهذا التجمع الصناعي، والذي يخدم ثمانية مصانع، هي رسالة واضحة للاستثمار في مستقبل الأطفال، وكذلك لتمكين أسرهم، ولا سيما النساء، حيث تمنح الأمهات العاملات الطمأنينة على أطفالهن، مما ينعكس إيجابيًا على إنتاجيتهن واستقرارهن الوظيفي. موضحة بأن استراتيجية الحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 تؤكد على الاستثمار في خدمات الرعاية عالية الجودة، ومنها الحضانات، ودورها في خلق فرص العمل للسيدات وتحفيز النمو، الأمر الذي يعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.



كما بيّنت أن صدور نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (4) لسنة 2024، يُسهم في رفع كفاءة مقدمات الرعاية، وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانات. وكذلك صدرت تعليمات للحضانات المنزلية من خلال نظام دور الحضانة الجديد رقم (6) لعام 2024. كما تم العمل على تشجيع النساء العاملات واللواتي يمتلكن حضانات غير مسجّلة على التسجيل، وتم العمل على تسهيل الإجراءات، إذ أصبحت، حسب ما جاء بالنظام الجديد رقم (6) لعام 2024، نظام تسجيل وليس ترخيصًا، لتخفيف الأعباء المالية على النساء.



بدوره، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، بمستوى الخدمات التي تقدمها حضانة تجمع الظليل، والتجهيزات التي تمت فيها، معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه الحضانات.



وأشاد بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تأتي متماشية مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتُسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مشروع إعادة تأهيل الحضانات هو نموذج لدعم المسؤولية المجتمعية، وهذا له أثر كبير على الأطفال والعاملات والعاملين والمجتمع ككل، مؤكدًا استمرارية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية في ملف الحضانات.



من جانبها، قالت منسقة منظمة العمل الدولية القطري في الأردن، الدكتورة آمال موافي، إن وجود حضانة مناسبة يشكّل بيئة آمنة وصحية للأطفال، ويُشعر المرأة العاملة بالطمأنينة على أبنائها أثناء تواجدها في العمل، ويجعلها قادرة على العمل والإنتاجية، والاستقرار في وظيفتها. مشيرة إلى أن حضانة تجمع الظليل تم إعادة تأهيلها وتوسعتها ضمن معايير معتمدة لدى منظمة العمل الدولية.



وخلال الافتتاح، قالت إحدى السيدات العاملات إن إعادة تأهيل وتوسعة حضانة تجمع الظليل شكّل لها وللعاملات والعاملين الشعور بالطمأنينة تجاه أطفالهم، في ظل ما توفره الحضانة من بيئة آمنة وصحية وتعليمية وتربوية، وعدم الخوف عليهم، كما كانوا يشعرون سابقًا، الأمر الذي يُسهم في استقرارهم بمواقع عملهم، وتحقيق المزيد من الإنتاجية في العمل.