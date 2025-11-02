وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

واطلعت بني مصطفى، خلال زيارتها للمركز، على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين، والبرامج التي ينفذها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدّت بني مصطفى أهمية توفير أفضل سبل الرعاية المثلى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من منتفعي المركز، وعلى بذل المزيد من الجهود لخدمتهم، بما ينعكس إيجاباً على ادماجهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حيث تشمل الخدمات المقدمة في وحدة التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة من عمر يوم ولغاية السادسة من أعمارهم؛ التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي، والإرشاد الأسري، كما يقدم مركز الخدمات النهاري الدامج للفئة العمرية من عمر ست سنوات فأكثر، خدمات التدريب والتأهيل والإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، بالإضافة الى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري.
كما زارت بني مصطفى مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب، اطلعت خلالها على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوعزت لكادر المديرية والصندوق، بضرورة التسهيل على المراجعين، ومساعدة الفئات المستهدفة من الخدمات للوصول إليها بيسر وسهولة، وخصوصاً من فئتي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال زيارتها للمديرية وفرع الصندوق في سحاب، إلتقت بني مصطفى عدداً من المراجعين، حيث استمعت منهم لملاحظاتهم وطلباتهم، وأوعزت لكادر المديرية وفرع الصندوق بضرورة إنجاز المعاملات للمواطنين دون تأخير، وتوجيههم بخصوص الإجراءات المتعلقة بطلباتهم.
