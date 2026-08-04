الثلاثاء 2026-08-04 11:27 ص

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد واقع الخدمات في دار رعاية أطفال عمان
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد واقع الخدمات في دار رعاية أطفال عمان
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء، دار رعاية أطفال عمان في الهاشمي الشمالي، ضمن سلسلة الجولات التفقدية للمراكز والدور التابعة للوزارة.اضافة اعلان


واطلعت بني مصطفى على واقع الخدمات المقدمة لمنتفعي الدار من الأيتام وفاقدي السند الأسري من الأطفال، خلال جولتها في مرافق الدار وأقسامها المختلفة. 

وأكدت أهمية تقديم أفضل سُبل الرعاية المثلى وأفضل الخدمات وفق أعلى معايير الرعاية للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي تشمل تقديم البرامج الاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية والتعليمية.

كما أوعزت لكادر الدار بمواصلة تعزيز الجهود لخدمة المنتفعين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لهم، ودمجهم في مجتمعهم خلال فترات عمرية لاحقة، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات بما يحقق مصلحتهم الفضلى. 

‏وخلال جولتها في الدار، التقت بني مصطفى عدداً من الأطفال ممن يتلقون الرعاية فيها، حيث استمعت منهم حول ما تقدمه المؤسسة من خدمات واطمأنت على مستوى الرعاية المقدمة لهم.
 
 


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