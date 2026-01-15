الخميس 2026-01-15 10:16 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية
 
الخميس، 15-01-2026 09:26 م
الوكيل الإخباري-   إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية الدكتور إتيان كروغ، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الأول لمقدمي الرعاية، الذي تنعقد أعماله حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد.اضافة اعلان


  وتناول اللقاء بحث أهمية السياسات الاجتماعية والصحية، بما فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الصحة، وخاصة الابعاد الاجتماعية للعنف وتأثيراته التي تتجاوز الآثار الصحية خاصة على النساء والاطفال ضحايا العنف الى الاثار الاجتماعية والنفسية ، حيث ثمن الدكتور كروغ اختيار مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية للوزيرة بني مصطفى، مشيداً بجهود الأردن في إنهاء قضايا العنف ضد الأطفال وإلتزامه في مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم وجميع أشكال العنف ضدهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

أخبار محلية بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

عربي ودولي مقتل كندي في احتجاجات إيران

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي



 






الأكثر مشاهدة