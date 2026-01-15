وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

وتناول اللقاء بحث أهمية السياسات الاجتماعية والصحية، بما فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الصحة، وخاصة الابعاد الاجتماعية للعنف وتأثيراته التي تتجاوز الآثار الصحية خاصة على النساء والاطفال ضحايا العنف الى الاثار الاجتماعية والنفسية ، حيث ثمن الدكتور كروغ اختيار مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية للوزيرة بني مصطفى، مشيداً بجهود الأردن في إنهاء قضايا العنف ضد الأطفال وإلتزامه في مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم وجميع أشكال العنف ضدهم.
-
