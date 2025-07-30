وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن

واستهلت بني مصطفى حديثها بالتأكيد على أهمية الشراكة مع منظمة العمل الدولية في الأردن، وتأطير التعاون الثنائي في مجال تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية.
وتطرقت إلى ابرز مجالات التعاون الممكنة مع منظمة العمل الدولية، والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، والاستفادة من النماذج الدولية وأفضل الممارسات في مجال أتمتة ورقمنة الخدمات في إطار السعي الحكومي للتحول الرقمي.
وتناولت جهود الوزارة في استحداث وحدات التدخل المبكر لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تخدم من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، من خلال 31 مركز، و3 وحدات متنقلة، والتي تسهم في إدماجهم في أسرهم وبيئتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد استحداث 9 وحدات جديدة وهي قيد الإنشاء، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المناطق في المملكة.
كما أشارت إلى أهمية الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، من خلال التوسع في إنشاء الحضانات، مما يسهم في توفير أماكن آمنة وصحية لأطفال العاملات، ويشجعهن على الالتحاق بسوق العمل ومضاعفة مشاركتهن الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يرتبط بالبرامج المتعلقة بالرعاية اللاحقة، والتركيز على الخدمات المقدمة لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري.
من جهتها، أشارت منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي إلى أهمية الشراكة والتعاون مع الوزارة، في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، واقتصاد الرعاية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.
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