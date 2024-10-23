 
الأربعاء 2024-10-23 05:15 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأربعاء، 23-10-2024 05:10 م

الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، مع نظيرتها الفلسطينية، سماح حمد، سبل التعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل المشترك، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل بدعوة مشتركة مع فلسطين وجامعة الدول العربية.

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وقالت بني مصطفى، إن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في قطاع غزة من عدوان غاشم، هو موقف ثابت وراسخ، يقوم على المطالبة الدائمة بإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأردنية النابعة من الالتزام الأخوي تجاه الفلسطينيين.


وأشارت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، وحضره الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي لدى دولة فلسطين، أنطوان رينارد، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فيشر، وممثلو البرنامج في الأردن، إلى أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع الوفد الفلسطيني و"الغذاء العالمي" على الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، فيما يتعلق بأنظمة الحماية الاجتماعية، والإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والممارسات الفضلى المستجيبة لاحتياجات الأسر المستفيدة والمستهدفة من برامج الصندوق والخدمات التي تقدمها الوزارة.

 
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