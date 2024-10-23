وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، مع نظيرتها الفلسطينية، سماح حمد، سبل التعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل المشترك، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل بدعوة مشتركة مع فلسطين وجامعة الدول العربية.

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وقالت بني مصطفى، إن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في قطاع غزة من عدوان غاشم، هو موقف ثابت وراسخ، يقوم على المطالبة الدائمة بإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأردنية النابعة من الالتزام الأخوي تجاه الفلسطينيين.