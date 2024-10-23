وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"

وقالت بني مصطفى، إن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في قطاع غزة من عدوان غاشم، هو موقف ثابت وراسخ، يقوم على المطالبة الدائمة بإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأردنية النابعة من الالتزام الأخوي تجاه الفلسطينيين.
وأشارت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، وحضره الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي لدى دولة فلسطين، أنطوان رينارد، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فيشر، وممثلو البرنامج في الأردن، إلى أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع الوفد الفلسطيني و"الغذاء العالمي" على الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، فيما يتعلق بأنظمة الحماية الاجتماعية، والإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والممارسات الفضلى المستجيبة لاحتياجات الأسر المستفيدة والمستهدفة من برامج الصندوق والخدمات التي تقدمها الوزارة.
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