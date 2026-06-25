وزيرة التنمية الاجتماعية: مركز السلم المجتمعي نموذج وطني متقدم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الفكري

وأكدت بني مصطفى، خلال زيارتها اليوم الخميس إلى مركز السلم المجتمعي بحضور مدير الأمن الوقائي العميد بلال العواملة، أن البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز تمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز منظومة الحماية الفكرية، وتنسجم مع الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وصون أمن المجتمع واستقراره.
وأضافت أن مركز السلم المجتمعي بات يشكل ركيزة أساسية في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الفكر المتطرف، ومواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالتجنيد الرقمي وخطابات الكراهية، من خلال برامج توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الأطفال والشباب.
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