الثلاثاء 2026-01-13 09:39 م

وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية

الثلاثاء، 13-01-2026 07:15 م

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا، سبل التعاون في المجالات الاجتماعية.

وأكدّت بني مصطفى، أهمية العلاقة التشاركية بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في مجال دعم البرامج الاجتماعية المقدّمة للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة، وفي مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.


وأشارت إلى الجهود المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، وأهمية تدريب وتأهيل أفرادها في المجالات المهنية، ما يسهم في التحاقهم بالعمل، وفي تحسين ظروف أسرهم الاقتصادية، ونقلها من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.


وأشادت بني مصطفى بالتعاون الفاعل بين الجانبين، والذي تمثل في تنفيذ مشروع تحديث البيئة للحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وبما يسهم في تعزيز خدمات الوزارة، وفي تحسين جودة وأداء نظام الحماية الاجتماعية.


وبحثت وزيرة التنمية خلال اللقاء ، فرص التعاون مستقبلاً، من خلال تنفيذ برنامج دعم الشمول الاجتماعي للجميع في الأردن، وفي مجال استحداث مراكز نهارية دامجة بهدف توفير خدمات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مهننة العمل الاجتماعي.


من جهته، أشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إلى أهمية البرامج والخدمات الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، متطلعاً إلى تعميق فرص التعاون والشراكة مستقبلاً.

 
 


