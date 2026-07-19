وزيرة التنمية تبحث التعاون المشترك مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في عمّان، الدكتورة إيمان الشنقيطي، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وأشارت بني مصطفى، خلال اللقاء، إلى الجهود التي يبذلها الفريق الوطني للدعم النفسي والمساندة، مؤكدة أنه يحظى باهتمام حكومي مباشر في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة النفسية والاجتماعية خلال الأزمات والكوارث، من خلال نظام وطني مؤسسي ومستدام للدعم النفسي، قائم على التدريب الممنهج، ويهدف إلى توحيد الجهود وبناء منظومة وطنية متكاملة للدعم النفسي والمساندة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



وقالت إن الاستثمار في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي يسهم بصورة أساسية في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الفئات الأكثر حاجة، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.



وشددت على أهمية التعاون في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة، وتدريب كوادر مؤهلة في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين مختلف الشركاء.



كما ثمّنت بني مصطفى الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في دعم وتطوير البروتوكولات والأدلة المعتمدة ضمن منظومة الاستجابة للأزمات والكوارث، ولا سيما في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة.