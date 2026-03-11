وزيرة التنمية تبحث مع مسؤولين دوليين تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

الوكيل الإخباري- عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء، عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان للوزارة بحثت بني مصطفى خلال لقائها مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات خديجة لحبيب، سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بدعم مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات الإنتاجية.



كما تناول اللقاء فرص تطوير الشراكة في البرامج والمبادرات التي تدعم زيادة انخراط النساء في سوق العمل، خصوصاً في القطاعات الواعدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول السياسات والتجارب الدولية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها السياسية.



كما تم بحث توسيع التعاون في تنفيذ البرامج التنموية الداعمة للمرأة، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة داعمة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



من جهتها أشادت لحبيب، بالجهود التي تبذلها المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى استقبال الأطفال القادمين من القطاع لتلقي العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات الأردنية، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن تجاه غزة، كما نوهت الى الدور المهم الذي قامت به الاونروا، مشيرةً إلى أهمية البرامج التي ينفذها الأردن في مجال تمكين المرأة في عدة قطاعات سيما السياسية والاقتصادية.



وأكدت حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مستقبلاً، مثمّنةً الدور الذي قام به الأردن على مدار السنوات في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، ولا سيما اللاجئين السوريين.



كما التقت بني مصطفى مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية قبرص، يوسيفينا كريستودولو، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.



كما عقدت بني مصطفى لقاءً مع وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ووزيرة الدولة للمشاريع الصغيرة والسياحة في كندا، ريتشي فالديز، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات دعم مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز السياسات الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للنساء، وبما يسهم في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة.