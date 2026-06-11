الخميس 2026-06-11 10:43 ص

وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية

وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية
وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية
 
الخميس، 11-06-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بصفتها رئيسة الدورة الـ(45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، تعزيز آفاق التعاون والشراكة في عدد من المجالات الاجتماعية.

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وأشارت بني مصطفى خلال اللقاء الذي حضره الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم قضايا المرأة، وتعزيز المساواة وتمكين النساء على جميع المستويات، مبينة أهمية مواصلة التعاون في مشروع الواحات للمرأة والفتاة، والتوسع به في مختلف أنحاء المملكة.


وأكدت أن تمكين المرأة في الأردن، يحظى بأولوية وطنية راسخة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، انطلاقا من أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية والتحديث وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

 
 


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