وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة

12:24 م

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفيرة الأسترالية في عمّان باولا غانلي، حيث جرى بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك. اضافة اعلان





واستعرضت بني مصطفى البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، والتي تشمل خدمات الحماية والرعاية والتنمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة.



كما تناولت الجهود المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات وللأسر الأكثر حاجة، بما في ذلك الفئات التي تتلقى الدعم والمساعدات، بهدف تعزيز اعتمادها على ذاتها والانتقال بها نحو الإنتاج والعمل، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة وبناء القدرات.



وتطرقت إلى سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات الاجتماعية، والتوسع في خدمات بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل برامج التدخل المبكر، والخدمات النهارية الدامجة، والدمج الأسري، إضافة إلى الجهود الرامية إلى استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة.



وأكدت أهمية ما تحقق في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والأولويات الواردة في استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المشتركة وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة.



من جهتها، أعربت السفيرة الأسترالية عن أهمية التعاون والتنسيق في المجالات الاجتماعية المشتركة، مؤكدة تطلع بلادها إلى تطوير آفاق التعاون مستقبلًا.





