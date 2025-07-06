وزيرة التنمية تترأس اجتماعاً للجنة مراجعة قانون الجمعيات

وأشارت بني مصطفى خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، مؤكدةً على التوجيهات الملكية بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينعكس على التكامل بينها.
وأكدت أهمية بحث التعديلات التي تتعلق بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات.
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