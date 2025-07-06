وزيرة التنمية تترأس اجتماعاً للجنة مراجعة قانون الجمعيات

الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة وأعضاء اللجنة وعدد من المعنيين.

اضافة اعلان



وأشارت بني مصطفى خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، مؤكدةً على التوجيهات الملكية بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينعكس على التكامل بينها.