وزيرة التنمية تتفقد جمعيات خيرية ومشاريع إنتاجية في الرصيفة والهاشمية

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ضمن جولة ميدانية للواءي الهاشمية والرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الخميس، عددا من الجمعيات الخيرية ومشاريع إنتاجية لعدد من الأسر المنتجة في اللواءين، وعددا من أسر الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة؛ في إطار الزيارات الميدانية المستمرة الهادفة الى الاطلاع على الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في ألوية ومحافظات المملكة.

وقالت بني مصطفى إن الزيارة تأتي ضمن جهود الوزارة للاطلاع على واقع عمل الجمعيات الخيرية، والاطلاع على برامجها وخدماتها المقدمة للفئات المستهدفة، وتمكينها للانتقال إلى دور تنموي مستدام في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة الأسر المستفيدة من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، لا سيما الأكثر حاجة ومن بينها أسر الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الذين استفادوا من برامج بدائل الإيواء أو أسر تحتاج إلى الدعم.



وأشارت إلى تقديرها للدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، وأهمية البرامج التدريبية التي تنفذها وتستهدف فئات المجتمع المحلي، وخاصة السيدات والفتيات، بهدف إكسابهن المهارات التي تمكنهن من الانخراط في سوق العمل بطريقة أفضل، مبينة سعي الوزارة في مجال تعزيز قدرة هذه الجمعيات على تقديم خدماتها بشكل مستمر.



واستهلت بني مصطفى جولتها الميدانية، زيارة جمعية أبناء الهاشمية الخيرية، حيث أوعزت إلى المعنيين في الوزارة لدراسة إنشاء مشروع حضانة في جمعية أبناء الهاشمية خدمة لأبناء المجتمع المحلي، وتقديم الدعم لروضة سما المجد التابعة للجمعية لتمكينها من مواصلة القيام بمهامها وتوفير بيئة صحية وآمنة لأطفال المنطقة، كما اطلعت على خطط وبرامج جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية.



وأكدت ضرورة وجود خطط تقوم على مشاريع تنموية مستدامة تخدم أبناء المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل وتساهم في تدريب وتأهيل الشباب والمرأة وتخريجهم لسوق العمل لتمكينهم من الحصول على فرص عمل.



ووجهت المعنيين بالوزارة الى دراسة تطوير مشغل الخياطة التابعة للجمعية، من خلال تزويده بآلات حديثة ودراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية ضمن مشروع تخريج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية مع الجهات الشريكة.



وفي لواء الرصيفة زارت بني مصطفى جمعية شعاع الأمل لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلعت على الخدمات التي تقدمها الجمعية والمشاريع التنموية التي تقوم عليها.



وخلال الجولة داخل مرافق الجمعية استمعت الى عدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا من برنامج بدائل الإيواء الذي تقدمه الوزارة، والخدمات التي تقدمها الجمعية، للمنتفعين وذويهم من تدريب وتأهيل، حيث أكدوا أهمية هذا برنامج بدائل الإيواء وانعكاسه بشكل ايجابي على المنتفعين وأسرهم، الأمر الذي يعزز من استقلالية هؤلاء الاشخاص ويمكنهم من الاعتماد على الذات وهو أمر في غاية الأهمية ويجعلهم قادرين على التكيف مع ظروفهم ويساعدهم على مواصلة حياتهم دون معيقات.



وتقدم جمعية شعاع الأمل مشاريع تنموية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر وذوي الدخل المحدود والمرأة وذوي الإعاقة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى خدمات الرعاية والتأهيل والتدخل المبكر والتعليم الدامج للأطفال، كما تنفذ برامج الرعاية اللاحقة للأحداث، وتسهم في ترميم المساكن وتعزيز دور المرأة، بما يعزز التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.



وأوعزت للمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية بدراسة كافة المطالب التي تم عرضها من إدارات الجمعيات والأسر التي زارتها والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي والأسر المستهدفة.



وخلال الزيارة الميدانية، تفقدت بني مصطفى عددا من الأسر العفيفة والأسر المستفيدة من خدمات الوزارة ومشاريعها في لواءي الهاشمية والرصيفة، واطلعت على أوضاعها واحتياجاتها، موضحة أن هذه الزيارات للأسر المستفيدة تهدف إلى الاستماع إلى مطالبها وتحديد احتياجاتها، والعمل على تقديم مزيد من الدعم والخدمات الاجتماعية الملائمة وفق برامج الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية بما يسهم في صون كرامة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع.



من جانبهما، أكد النائب الدكتور حسين العموش والنائب رائد رباع، أهمية الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرين إلى أن زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والفريق المرافق لها يسهم في تلمس حاجات المواطنين.