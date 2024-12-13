وزيرة التنمية تتفقد كبار السن ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما

وأكدت الوزيرة أنه تم إخلاء جميع المنتفعين من قبل كوادر الدفاع المدني لإسعافهم لمستشفى البشير ومستشفى التوتنجي، حيث تم إلحاق 44 منتفعا إلى دارات سمير شما بعد الاطمئنان على صحتهم، وهم بصحة جيدة، كما وتتابع الوزارة أحوالهم، أولا بأول، مشيرة إلى انه يتم تقديم كافة الخدمات اليهم، حيث تم الحاق كوادر دار ضيافة المسنين لجمعية الأسرة البيضاء وكوادر من مركز جرش للرعاية والتأهيل إلى دارات سمير شما لمواصلة تقديم الخدمات اليومية لهم.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها تمهيدا لرفعها للجهات القضائية المختصة، وأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته للمصابين في مستشفيات البشير والتوتنجي، حيث وجه بتقديم كافة الاحتياجات الضرورية الصحية والإيوائية ومتابعة أحوال المسنين الذين تم إخلاءهم لمراكز إيوائية اخرى.
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