وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

واستهلت بني مصطفى جولتها الميدانية بزيارة دار محافظة المفرق، التقت خلالها المحافظ الدكتور فراس أبو قاعود، حيث أكدت أن هذه الزيارة للبادية الشمالية الغربية تأتي في إطار النهج الذي تنتهجه الحكومة في الجولات الميدانية وتلمس حاجات وقضايا المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي للزيارات الميدانية والاستماع للمواطنين وتلبية حاجاتهم.
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