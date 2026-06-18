وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال جولة، اليوم الخميس في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، عددا من المشاريع الإنتاجية التي تديرها جمعيات خيرية في عدد من مناطق اللواء، وافتتاح حضانة بالإضافة لزيارة عدد من الأسر.

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واستهلت بني مصطفى جولتها الميدانية بزيارة دار محافظة المفرق، التقت خلالها المحافظ الدكتور فراس أبو قاعود، حيث أكدت أن هذه الزيارة للبادية الشمالية الغربية تأتي في إطار النهج الذي تنتهجه الحكومة في الجولات الميدانية وتلمس حاجات وقضايا المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي للزيارات الميدانية والاستماع للمواطنين وتلبية حاجاتهم.