وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

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الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد في عمان ، مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين العرب، وعدد من النواب والفعاليات الرسمية والشعبية التي بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، والبرلمان العربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة . اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى، أنّ النساء والأطفال هم الأكثر من تأثراً بالظروف الصعبة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، مؤكدة على الجهود الجبارة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لوقف العدوان الغاشم ، بالاضافة للجهود الإنسانية التي بذلتها المملكة لإغاثة الأهل في الضفة الغربية وغزة ولبنان.



وأكدّت على أن إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتعزيز دورها اجتماعياً، يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية، كما ان وجود النساء في مواقع صنع القرار يجعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذو أولوية.



وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتلت المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، ويأتي أداء المنطقة في مجال التمكين السياسي في المرتبة الأدنى على الإطلاق بنسبة 11.7بالمئة ، بما يدفع بالضرورة لاتخاذ المزيد من الخطوات من حيث التعديلات التشريعية وتبني السياسات المحورية والبناءة والعمل بشكل متسارع للحد من هذه الفجوة.



وقالت بني مصطفى " نجتمع اليوم لدعم جهود البرلمان العربي في إطلاق وثيقة محورية وهامة جداً، لأننا نؤمن بأن الجميع له الحق بأن يحظى بالفرص المتساوية والمتكافئة، ومن شأنه أن يعزز بالضرورة التنمية المستدامة والتقدم والنمو والازدهار حتى لا يترك أحد خلف الركب".



وتطرّقت إلى أبرز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية خلال الفترة الماضية، موضحة أنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أولت اهتماماً كبيراً بهذه بالتعديلات الدستورية، وعملت على تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال عقد عدد من النشاطات.



