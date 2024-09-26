وزيرة التنمية ترعى افتتاح أعمال الجلسة الحوارية لملتقى سيدات الأعمال

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الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى افتتاح أعمال الجلسة الحوارية، اليوم الخميس، لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، تحت عنوان "نظرة عامة: النساء في غرف التجارة والصناعة في الأردن" والتي تأتي بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى أننا اليوم نستكمل مسيرة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على صعيد الانجازات التي تحققت في الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أصبحت المرأة شريكة في الرؤية وشريكة في الانجاز.



وأشارت إلى أهمية الجوانب المتعلقة بالإطار التشريعي، حيث وضعت اللجنة العديد من المستهدفات والأولويات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإحدى هذه الأولويات تركز بصورة أساسية في مشاركة المرأة في قطاع الصناعات التحويلية وهو من القطاعات الاقتصادية الواعدة.



وأضافت أن تعديل قانون الشركات، بأن تُمثل النساء في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن 20%، سيكون له أثر إيجابي على النساء في مواقع صنع القرار فيها.



وأوضحت أننا اليوم نشهد شكل جديد في التطبيق والدفع باتجاه التنفيذ، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية أن تتضافر الجهود المشتركة في زيادة حضور المرأة في غرف الصناعة والتجارة، حيث خاطبنا كلجنة وزارية لتمكين المرأة غرف الصناعة والتجارة لزيادة مشاركة السيدات بنسبة 20% في مجالسها، مشيرة إلى تجارب عدد من السيدات ممن شاركن في التمثيل النسائي فيها.



