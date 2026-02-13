وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية

وأكدت بني مصطفى أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع الجمعيات، والذي يشكل رافعة حقيقية للعمل الخيري والتنموي، مبينة أن الوزارة تنظر إلى القطاع التطوعي كرديف وشريك أساسي لها في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، وكأحد الممكنات لاستثمار الموارد المتاحة واستدامتها بأفضل صورة.
وأضافت أن جمعية غزة هاشم الخيرية تجسد رسالة الخير والعطاء والتكافل المجتمعي، ولها بصمات واضحة تجاه الأسر الأكثر حاجة على مدار 28 عاماً من تأسيسها، مقدّرةً لإدارتها وهيئتها العامة دورها في الوصول إلى الفئات المستحقة من فئة الأيتام والأسر الأكثر حاجة.
بدوره، استعرض الرئيس الفخري لجمعية غزة هاشم الخيرية، العين عيسى مراد، الإنجازات التي حققتها الجمعية، والتي استطاعت خلالها الارتقاء بمستوى الخدمات التي انعكست بصورة مباشرة على المستفيدين من خدماتها، على الصعيدين التنموي والخيري الإنساني، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات وتمكينها من تقديم خدماتها.
واشتمل الحفل على عرض فيديو قصير يجسد مسيرة الجمعية والإنجازات التي قدمتها، وفقرة فنية وطنية، وتكريم داعمي الجمعية وأعضاء أسهموا في مسيرة نجاحها.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء عمان
-
أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة
-
يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين… سندُ الوطن.. وظلالُه الوارفة
-
الغذاء والدواء توقف 5 منشآت وتغلق اثنتين خلال جولات رقابية
-
الجيش يقبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية
-
إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة ويورده لمعامل ألبان
-
وزير الصحة بحضور 600 مدير مستشفى ومركز صحي: سنواصل تحفيز المتميزين