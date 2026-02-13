وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية

الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أمس الخميس، الاحتفال السنوي لجمعية غزة هاشم الخيرية، بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسها، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع التطوعي والداعمين.



وأكدت بني مصطفى أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع الجمعيات، والذي يشكل رافعة حقيقية للعمل الخيري والتنموي، مبينة أن الوزارة تنظر إلى القطاع التطوعي كرديف وشريك أساسي لها في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، وكأحد الممكنات لاستثمار الموارد المتاحة واستدامتها بأفضل صورة.



وأضافت أن جمعية غزة هاشم الخيرية تجسد رسالة الخير والعطاء والتكافل المجتمعي، ولها بصمات واضحة تجاه الأسر الأكثر حاجة على مدار 28 عاماً من تأسيسها، مقدّرةً لإدارتها وهيئتها العامة دورها في الوصول إلى الفئات المستحقة من فئة الأيتام والأسر الأكثر حاجة.

