الجمعة 2026-02-13 05:14 م

وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
 
الجمعة، 13-02-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أمس الخميس، الاحتفال السنوي لجمعية غزة هاشم الخيرية، بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسها، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع التطوعي والداعمين.

وأكدت بني مصطفى أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع الجمعيات، والذي يشكل رافعة حقيقية للعمل الخيري والتنموي، مبينة أن الوزارة تنظر إلى القطاع التطوعي كرديف وشريك أساسي لها في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، وكأحد الممكنات لاستثمار الموارد المتاحة واستدامتها بأفضل صورة.

وأضافت أن جمعية غزة هاشم الخيرية تجسد رسالة الخير والعطاء والتكافل المجتمعي، ولها بصمات واضحة تجاه الأسر الأكثر حاجة على مدار 28 عاماً من تأسيسها، مقدّرةً لإدارتها وهيئتها العامة دورها في الوصول إلى الفئات المستحقة من فئة الأيتام والأسر الأكثر حاجة.

وأوضحت بني مصطفى، أن مشروع تصنيف الجمعيات يهدف إلى تقييم الجمعيات بصورة موضوعية وبطريقة مبنية على معايير محددة، وأنه سيكون مرتبطاً بتحفيز الجمعيات الفاعلة وتمكين الجمعيات الناشئة لتقوم بدورها الذي أُنشئت من أجله، وبما يسهم في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة، وبما يحقق أثراً ملموساً ينقل الجمعيات إلى دور تنموي وتشغيلي تحفيزي مستدام، وذي أثر إيجابي في الاقتصاد الكلي.

بدوره، استعرض الرئيس الفخري لجمعية غزة هاشم الخيرية، العين عيسى مراد، الإنجازات التي حققتها الجمعية، والتي استطاعت خلالها الارتقاء بمستوى الخدمات التي انعكست بصورة مباشرة على المستفيدين من خدماتها، على الصعيدين التنموي والخيري الإنساني، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات وتمكينها من تقديم خدماتها.

واشتمل الحفل على عرض فيديو قصير يجسد مسيرة الجمعية والإنجازات التي قدمتها، وفقرة فنية وطنية، وتكريم داعمي الجمعية وأعضاء أسهموا في مسيرة نجاحها.

 
 


