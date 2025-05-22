الخميس 2025-05-22 12:38 م
 

وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الخميس، 22-05-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ،  في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية.اضافة اعلان


وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الاردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأضافت بني مصطفى ، في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 حيث جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة : كرامة وتمكين وفرصة وصمود.  

واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية

ل

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تنظّم فعالية "رالي الموظفين" بمشاركة 1800 موظفاً

قتلى الهجوم في واشنطن

عربي ودولي الإعلان عن اسمي الموظفين اللذين قُتلا بإطلاق النار في واشنطن

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

ل

أسواق ومال تباطؤ التضخم في روسيا

ل

أخبار محلية أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال79 بعرض مبهر للألعاب النارية



 
 





الأكثر مشاهدة