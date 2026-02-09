الإثنين 2026-02-09 11:05 ص

وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد

خلال زيارة تفقدية مفاجئة
خلال زيارة تفقدية مفاجئة
 
الإثنين، 09-02-2026 09:55 ص

الوكيل الإخباري-    تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال زيارة مفاجئة، دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد، ودار الوفاق الأسري، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمراكز ودور الرعاية والتأهيل والوحدات التابعة للوزارة.

اضافة اعلان


‏وبحسب بيان، اليوم الاثنين، اطلعت بني مصطفى خلال زيارتها لدار تربية وتأهيل الأحداث في اربد على الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئة الأحداث.


‏كما وجهت كادر العاملين بتوفير جميع الإمكانات لإعادة تأهيل الأحداث من خلال إكسابهم المهارات والتدريب على المهن الحرفية في الدار، لتمكينهم ومساعدتهم بعد خروجهم للانخراط بسوق العمل.
‏وأوعزت باستكمال إجراءات صيانة الدار، لتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من تلقي خدماتها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.


وشملت زيارة الوزيرة لدار الوفاق الأسري، جولة في مرافق الدار للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة والبرامج المنفذة والمتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والإرشاد الأسري للمنتفعات.


‏‏وشددت على أهمية توفير أفضل سبل الرعاية للمنتفعات، ومضاعفة الجهود لخدمتهن، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة لهن وإعادة إدماجهن في أسرهن ومجتمعهن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

5

فيديو الوكيل شارع خطير على طريق العارضة

أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً

خاص بالوكيل أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً

نانسي عجرم

فن ومشاهير نانسي عجرم تهدّد مروجي الأخبار المضللة ضدها

الاحتلال يختطف عنصرًا بارزًا في الجماعة الإسلامية جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال يختطف عنصرًا بارزًا في الجماعة الإسلامية جنوب لبنان

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

ويعطيك العافية أحمد

فن ومشاهير هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان

سقوط فنان لبناني شهير على المسرح

فن ومشاهير سقوط فنان لبناني شهير على المسرح شاهد ردة فعله -فيديو

ه

عربي ودولي الولايات المتحدة تنشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" في قواعدها العسكرية بالشرق الأوسط



 






الأكثر مشاهدة