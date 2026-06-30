وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر للأطفال في لواء الشوبك

12:33 م

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء في منطقة نجل بلواء الشوبك، وحدة التدخل المبكر، في إطار التوسع في مجال الخدمات المتكاملة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وشمول الخدمات المقدمة ضمن منظومة بدائل الايواء، في مختلف أنحاء المملكة. اضافة اعلان





وأكدّت بني مصطفى، أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى برعاية ملكية سامية، والتي تمثلت بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية وكافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في إدماجهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات.



وقالت إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء الشوبك جاء تلبيةً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء اللواء، بالتعاون مع بلدية الشوبك ومؤسسة إعمار الشوبك، وذلك ضمن سعي الحكومة في إنشاء وحدات التدخل المبكر، بهدف توفير خدمات مجانية ومتكاملة للأطفال من ذوي الإعاقة، وتسهيل وصولهم إليها بما يسهم في تمكينهم وادماجهم.



وأشارت إلى أهمية الخدمات والبرامج التي تنفذها الوحدة، في دعم سبل العيش المستقل لدى الأطفال من ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم ما يمكنهم في دمجهم في مجتمعاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.



وأضافت أن خدمات الوحدة ستشمل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر يوم وحتى 9 أعوام من قبل كادر متخصص ومؤهل في برامج التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي والإرشاد الأسري، والمهارات الحياتية، والتأهيل والتدريب، مشيرةً إلى سعي الوزارة إلى تطوير الوحدة، بصورة تعكس حاجة أبناء اللواء من المنتفعين، واستدامة الأثر الإيجابي للوحدة.



كما بينت بني مصطفى أن الوحدة مجهز ضمن طاقته الاستيعابية لاستقبال 50 طفلاَ من ذوي الإعاقة، حيث يقدم خدماته حالياً ل 32 منتفع بينهم 8 طلاب تم دمجهم في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



من جانبهم أشاد أهالي الأطفال ذوي الإعاقة من منتفعي الوحدة بمستوى الخدمات المقدمة لأطفالهم مشيرين إلى أن إنشاء الوحدة أسهم في تسهيل وصولهم للخدمات، وتخفيف الأعباء عليهم.



كما ثمن أبناء المجتمع المحلي جهود وزارة التنمية الاجتماعية في ظل ما تقدمه من خدمات متنوعة لمختلف فئات المجتمع، مؤكدين أهمية افتتاح وحدة التدخل المبكر في لواء الشوبك وما تركته من أثر ايجابي على الاطفال وذويهم.



وحضر افتتاح الوحدة النائب يوسف الرواضية، ومحافظ معان خالد الحجاح، ومتصرف لواء الشوبك غازي أبو قاعود، وعدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وعدد من الوجهاء وأبناء المجتمع المحلي.





