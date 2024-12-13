 
الجمعة 2024-12-13 10:24 ص
 

وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الجمعة، 13-12-2024 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، كان "بفعل فاعل".

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وأضافت بني مصطفى، صباح الجمعة، أن التحقيقات جارية لمعرفة كافة الأسباب التي أدت إلى الحريق.

وبينت أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف أخلت على الفور جميع الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السيطرة على الحريق في دار المسنين.

 
gnews

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