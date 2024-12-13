وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين

وبينت أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف أخلت على الفور جميع الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السيطرة على الحريق في دار المسنين.
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