وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، كان "بفعل فاعل".

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