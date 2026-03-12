وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة أمينة محمد، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنعقد أعمالها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز على اجندة أهداف التنمية المستدامة 2020-2030 ، كما تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة، مستعرضة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، ولا سيما من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والشراكات القائمة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



وتناولت بني مصطفى عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتدريب التي تستهدف النساء والفتيات، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مسارات التنمية المختلفة ، حيث ثمنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جهود الأردن في المنطقة كصوت للحكمة وخاصة الجهود المبذولة في مساعدة اللاجئين .

كما التقت بني مصطفى، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، حيث تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية والبرامج التي تقدمها الوزارة، ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي للسيدات والفتيات، مثمنة الدور الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي ينسجم مع الأولويات الوطنية في تعظيم انخراط المرأة في سوق العمل، وبما يعكس التنسيق المستمر في هذا المجال.



كما تحدثت عن أهمية اختيار الأردن ضمن مبادرة تعزيز التوظيف الإقليمية، والتي تهدف إلى زيادة أعداد النساء في سوق العمل في الدول العربية في مجالات الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى بحث استكمال التعاون في عدد من البرامج المنفذة، ولا سيما في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.