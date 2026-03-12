وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

وجرى خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز على اجندة أهداف التنمية المستدامة 2020-2030 ، كما تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة، مستعرضة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، ولا سيما من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والشراكات القائمة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتناولت بني مصطفى عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتدريب التي تستهدف النساء والفتيات، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مسارات التنمية المختلفة ، حيث ثمنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جهود الأردن في المنطقة كصوت للحكمة وخاصة الجهود المبذولة في مساعدة اللاجئين .
كما تحدثت عن أهمية اختيار الأردن ضمن مبادرة تعزيز التوظيف الإقليمية، والتي تهدف إلى زيادة أعداد النساء في سوق العمل في الدول العربية في مجالات الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى بحث استكمال التعاون في عدد من البرامج المنفذة، ولا سيما في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
من جانبها، أشادت بحوث بالبرامج المقدمة في مجال الخدمات المقدمة للمرأة، وأهمية الشراكة والتعاون الفاعل مع الوزارة في هذا المجال، معربة عن تطلعها إلى تطوير هذه الشراكة مستقبلا.
