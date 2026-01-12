وزيرة التنمية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن البرنامج التنفيذي 2026–2029

وأضافت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أن الحكومة قررت رفع نسبة المستفيدين من برامج التشغيل الوطني إلى 15%، في إطار جهودها لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل الاجتماعي الأردني كمنصة وطنية موحدة، تهدف إلى تنظيم وتكامل بيانات المنتفعين، وتمكين المواطنين من الاستفادة من ست خدمات أساسية للحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف وتوحيد المرجعيات وتقليل الازدواجية بين البرامج.
وأكدت أن السجل الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على البيانات، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وبيّنت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يركز على تعزيز الاستدامة المالية لبرامج الدعم، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التشغيل والتمكين، بما ينسجم مع أولويات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
