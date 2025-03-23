وزيرة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات

وقالت بني مصطفى في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمعها بمختلف وسائلها، ويتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال".
وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، حيث ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونيًا، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وتطرقت إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة إنه "تم تحديد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات".
وأشارت إلى أهمية لجنة
وشددت وزيرة التنمية على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واختتمت بني مصطفى حديثها، بأنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدد من الوثائق التي تخص الجمع.
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