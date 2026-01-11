الأحد 2026-01-11 01:06 م

وزيرة التنمية: 249 ألف أسرة منتفعة من الدعم النقدي الموحد

و
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 11-01-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن عدد الأسر المنتفعة من الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية بلغ نحو 249 ألف أسرة.اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن صندوق المعونة يجري مراجعة شهرية للأسر المنتفعة لتحديد الأسر الأكثر حاجة وفقرا من أجل تقديم الدعم لها.

وأضافت أن الوزارة لديها قاعدة بيانات وتنسيق كامل مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ولديها 57 معيار لشمول الأسر بالدعم النقدي الموحد.

وأشارت بني مصطفى إلى أن أي تغيير على بيانات المنتفعين في حالات الوفاة أو وجود مواليد جدد أو اختلاف الحالة الاجتماعية للمنتفع سواء زواج أو طلاق أو وجود حالة صحية تستوجب زيادة الدعم النقدي.

وبيّنت أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر المنتفعة من خلال توفير فرص عمل من أجل تحسين الوضع المعيشي للأسر المنتفعة.

وأوضحت الوزيرة أن الدعم النقدي الموحد لا ينقطع عن الأسر بمجرد عمل أحد أفراد الأسرة فورا بل يستمر تقديم الدعم لمدة عام كامل.

وبيّنت أن انتساب الموظف للضمان الاجتماعي ضروري لتعزيز الحماية الاجتماعية للمنتفعين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

أخبار محلية مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة ل

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

ت

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي"

صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

اقتصاد محلي صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

25

طب وصحة 3 فيتامينات ومكملات غذائية احذر تناولها صباحاً

السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن

أخبار محلية السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن



 






الأكثر مشاهدة