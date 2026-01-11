وزيرة التنمية: 249 ألف أسرة منتفعة من الدعم النقدي الموحد

وقالت بني مصطفى خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن صندوق المعونة يجري مراجعة شهرية للأسر المنتفعة لتحديد الأسر الأكثر حاجة وفقرا من أجل تقديم الدعم لها.
وأضافت أن الوزارة لديها قاعدة بيانات وتنسيق كامل مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ولديها 57 معيار لشمول الأسر بالدعم النقدي الموحد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن أي تغيير على بيانات المنتفعين في حالات الوفاة أو وجود مواليد جدد أو اختلاف الحالة الاجتماعية للمنتفع سواء زواج أو طلاق أو وجود حالة صحية تستوجب زيادة الدعم النقدي.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر المنتفعة من خلال توفير فرص عمل من أجل تحسين الوضع المعيشي للأسر المنتفعة.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم النقدي الموحد لا ينقطع عن الأسر بمجرد عمل أحد أفراد الأسرة فورا بل يستمر تقديم الدعم لمدة عام كامل.
وبيّنت أن انتساب الموظف للضمان الاجتماعي ضروري لتعزيز الحماية الاجتماعية للمنتفعين.
