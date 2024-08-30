وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والمخرج عبداللطيف شما

وقدمت النجار خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وذويه، وأسرته الفنية والثقافية الكبيرة، ممثلة بنقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.
كما أكدت الوزيرة قرب أعمال الفنان شما من الناس وتعبيرها عن أحلامهم وتطلعاتهم وكل ما يتعلق بهموم الإنسان وظروف حياته، وهو ما كان له انعكاس كبير على قيمتها عبر الأجيال.
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