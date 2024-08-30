 
الجمعة 2024-08-30 02:30 ص
 

 

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والمخرج عبداللطيف شما

الكاتب والمخرج عبداللطيف شما
الكاتب والمخرج عبداللطيف شما
الجمعة، 30-08-2024 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   نعت وزرة الثقافة هيفاء النجار، وفاة الكاتب والمخرج عبداللطيف شما (1947-2.24) الذي وافاه الأجل عصر اليوم الخميس، في عمان بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والعمل للدراما والمسرح الأردني

اضافة اعلان

 

وقالت النجار، في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، إن الكاتب والفنان الراحل شما وأمثاله من المبدعين والرواد في المسرح والتلفزيون، قدموا على مدار عمرهم الكثير من الأعمال التي تذكرنا بجهود وإخلاص ذلك الجيل لقيمة الفن وتجاوز تحدياته وتحقيق بصمة جعلتهم في القلب من المشاهد الأردني والعربي ونبضه ووجدانه.


وقدمت النجار خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وذويه، وأسرته الفنية والثقافية الكبيرة، ممثلة بنقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.


كما أكدت الوزيرة قرب أعمال الفنان شما من الناس وتعبيرها عن أحلامهم وتطلعاتهم وكل ما يتعلق بهموم الإنسان وظروف حياته، وهو ما كان له انعكاس كبير على قيمتها عبر الأجيال.

 
gnews

أحدث الأخبار

الكاتب والمخرج عبداللطيف شما

أخبار محلية وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والمخرج عبداللطيف شما

وزير الخارجية أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه خطوة بوريل الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين"

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة احد مرتبات البحث الجنائي بحادث دهس متعمد في اربد

جنود أميركيون في الشمال السوري

عربي ودولي هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية بدير الزور

منظر عام للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وتحذير من الضباب الجمعة

واتساب

أخبار محلية تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن

ادارة السير

أخبار محلية الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يعمم بتأجيل امتحانات جامعية تسبق يوم الانتخابات



 


الأكثر مشاهدة