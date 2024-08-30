وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والمخرج عبداللطيف شما

الوكيل الإخباري- نعت وزرة الثقافة هيفاء النجار، وفاة الكاتب والمخرج عبداللطيف شما (1947-2.24) الذي وافاه الأجل عصر اليوم الخميس، في عمان بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والعمل للدراما والمسرح الأردني

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وقالت النجار، في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، إن الكاتب والفنان الراحل شما وأمثاله من المبدعين والرواد في المسرح والتلفزيون، قدموا على مدار عمرهم الكثير من الأعمال التي تذكرنا بجهود وإخلاص ذلك الجيل لقيمة الفن وتجاوز تحدياته وتحقيق بصمة جعلتهم في القلب من المشاهد الأردني والعربي ونبضه ووجدانه.



وقدمت النجار خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وذويه، وأسرته الفنية والثقافية الكبيرة، ممثلة بنقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.