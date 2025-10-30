وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تبحث ومدير مركز التوثيق الملكي تعزيز التعاون

واطلعت نمروقة خلال زيارتها على مختبرات المركز وآليات الترميم والتجليد الفني وأنظمة الرقمنة الحديثة، متابعة عرضاً لنظام أرشفة الوثائق الإلكتروني الذي يمتلكه، ومميزاته في استرجاع البيانات وحفظها وفقاً لأفضل المعايير الدولية، لا سيما أن المركز يُعد عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للأرشيف (ICA) والفرع العربي له (عربيكا).
وأشادت بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز، مثمّنة الجهود الوطنية المبذولة في حفظ ذاكرة الدولة الأردنية وتطوير العمل الأرشيفي.
وأكدت اهتمام الوزارة بفتح آفاق التعاون مع المركز للاستفادة من خبراته في إنجاز مشروع أرشفة وثائق الوزارة بما يواكب المعايير الدولية الحديثة.
من جهته، قدَّم الدكتور مبيضين، عرضاً مفصلاً حول مهام المركز وإنجازاته، وأبرز مشاريعه في مجالات حفظ الوثائق وترميمها وأرشفتها ورقمنتها، إضافة إلى جهوده في التوعية الوطنية وبناء القدرات عبر الدورات الفنية المتخصصة في إدارة وثائق مؤسسات الدولة وأرشيفاتها.
وضم الوفد المرافق للوزيرة مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رنا إبدة، ومدير مديرية الشؤون الإدارية خالد الحامد، ومدير مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد السعايدة.
