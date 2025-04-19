وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم

ووفقا لوزارة السياحة، أن الاكتشاف الأثري؛ يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختمًا ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل الميلاد).
وجاء الإعلان بحضور عالم الآثار المصري زاهي حواس.
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