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وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم

وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم
وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم
 
السبت، 19-04-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرقيّ محمية وادي رم بجنوب الأردن.

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ووفقا لوزارة السياحة، أن الاكتشاف الأثري؛ يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختمًا ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل الميلاد).


وجاء الإعلان بحضور عالم الآثار المصري زاهي حواس.

 
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