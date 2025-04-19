وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرقيّ محمية وادي رم بجنوب الأردن.

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ووفقا لوزارة السياحة، أن الاكتشاف الأثري؛ يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختمًا ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل الميلاد).