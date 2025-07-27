وزيرة النقل تؤكد اهمية تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة النقل البحري

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أكدت التهتموني أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة البحرية في تنظيم القطاع وتطوير بنيته التشريعية والفنية، مشددة على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتحديث الأنظمة والتشريعات البحرية وبما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وقالت، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف السلامة البحرية وتعزيز كفاءة الموانئ الأردنية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية تضمن تحسين مستوى الخدمات وتسريع الإجراءات وبما ينعكس إيجابا على حركة التجارة والنقل البحري.
وأضافت، أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية في تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، مؤكدة أن الوزارة تدعم جميع الجهود الرامية الى استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتطوير البنية التحتية وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستمعت التهتموني خلال زيارتها لمقر الهيئة البحرية الأردنية في العقبة من مديرها العام المهندس عمر الدباس الى إيجاز شامل حول إنجازات الهيئة والتحديات التي تواجهها، والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.
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