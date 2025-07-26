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وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029

وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
 
السبت، 26-07-2025 04:13 م
الوكيل الإخباري-  ترأست وزير النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم السبت اجتماعًا في مقر الوزارة، لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.اضافة اعلان


وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.

وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي سيتم تنفيذها ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون مشاريع ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص العمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.

وأكّدت التهتموني خلال الاجتماع أهمية أن تتضمن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.

ووجّهت التهتموني مدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصوّر شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري، والبحري، والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بكافة مجالاته، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدّمة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية وفرص استثمارية جديدة.

وأكّدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشدّدة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
 
 
gnews

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