وزيرة النقل تتفقد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الأحد، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وبحثت مع مدير عام المؤسسة، المهندس زاهي خليل، الخطط المستقبلية لتطوير وإعادة تأهيل المحطات التابعة للمؤسسة.

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وأشادت الوزيرة بالتحول النوعي الذي شهدته المؤسسة أخيرا، لا سيما في مجال تسيير الرحلات السياحية التي لاقت رواجا كبيرا، خصوصا إلى منطقة أم جمال.