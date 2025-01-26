وزيرة النقل تتفقد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

وأشادت الوزيرة بالتحول النوعي الذي شهدته المؤسسة أخيرا، لا سيما في مجال تسيير الرحلات السياحية التي لاقت رواجا كبيرا، خصوصا إلى منطقة أم جمال.
وأثنت على جهود المؤسسة في صيانة وتأهيل القاطرات والعربات، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات نوعية للسياح والمواطنين.
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