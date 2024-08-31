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وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي
وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي
السبت، 31-08-2024 05:23 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن شركة الجسر العربي للملاحة حققت إنجازات ملفتة في قطاع النقل البحري والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا، على مدار السنوات الماضية كونها تعمل وفق خطة تواكب متطلبات النقل البحري ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.

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وقالت خلال زيارة للشركة، اليوم السبت، إن "الجسر العربي" تشكل جسرا اقتصاديا واجتماعيا وحلقة وصل بين جناحي الوطن العربي بفضل دعم حكومات دول التأسيس (الأردن ومصر والعراق)، وخططها الاستراتيجية التي توافقت مع المتغيرات الدولية و الإقليمية، وتنوع الخيارات المتاحة أمامها في العمل والتشغيل مما مكن الشركة من الاستمرار والريادة في النقل البحري.

 
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