وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن شركة الجسر العربي للملاحة حققت إنجازات ملفتة في قطاع النقل البحري والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا، على مدار السنوات الماضية كونها تعمل وفق خطة تواكب متطلبات النقل البحري ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.

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