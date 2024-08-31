وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

وقالت خلال زيارة للشركة، اليوم السبت، إن "الجسر العربي" تشكل جسرا اقتصاديا واجتماعيا وحلقة وصل بين جناحي الوطن العربي بفضل دعم حكومات دول التأسيس (الأردن ومصر والعراق)، وخططها الاستراتيجية التي توافقت مع المتغيرات الدولية و الإقليمية، وتنوع الخيارات المتاحة أمامها في العمل والتشغيل مما مكن الشركة من الاستمرار والريادة في النقل البحري.
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