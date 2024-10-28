وزيرة النقل تستقبل السفير الأسترالي لدى الاردن

01:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707991 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أمس الاحد السفير الأسترالي لدى الأردن برنارد لينش في مقر الوزارة بعمان، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي على كافة الصعد. اضافة اعلان





وقالت التهتموني إن العلاقات الأردنية الأسترالية تتميز بعمق تاريخي وشراكة استراتيجية تمتد على مدى عقود، حيث تتسم بالتعاون المثمر في مختلف المجالات.



وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة مشاريع النقل الناجحة التي نفذت، وأبرزها مشروع حافلات التردد السريع، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتسهيل حركة المواطن في المملكة.



وأكدت الوزيرة حرص الحكومة الأردنية على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الأسترالي، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة في قطاع النقل.



من جهته، أشاد السفير الأسترالي بمستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الأردن وأستراليا، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار توطيد هذه العلاقات وتعميق التعاون الثنائي.



وأوضح السفير أن السفارة الأسترالية تعمل حاليا على إعداد فيلم وثائقي بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي ستحتفل بها في عام 2025، بهدف تسليط الضوء على أوجه التعاون والشراكة بين الأردن وأستراليا.



ويعد هذا اللقاء جزءا من سلسلة اجتماعات يعقدها السفير الأسترالي مع المسؤولين الأردنيين لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.