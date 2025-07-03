وزيرة النقل تستقبل سفيرة جنوب افريقيا وتبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وأكدت المهندسة التهتموني خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط الأردن بجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أهمية البناء على هذه العلاقات لتطوير مجالات التعاون في قطاع النقل، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي وخبرات متقدمة في مجالات النقل البري والبحري واللوجستي.
وأوضحت أن الأردن مستعد لفتح آفاق جديدة للتعاون مع جنوب أفريقيا في مجال النقل وتبادل الخبرات، لما لذلك من أثر إيجابي على حركة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني في البلدين.
من جانبها، أعربت السفيرة تسيلاني موكوينا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بعمق علاقات الصداقة بين البلدين، ومؤكدة حرص جنوب أفريقيا على تطوير علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع النقل الذي يشكل ركيزة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشارت إلى أن هناك إمكانيات واعدة لتعزيز التعاون بين جنوب أفريقيا والأردن، وأن بلادها حريصة على تبادل الخبرات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بما يحقق الفائدة المشتركة ويعزز التواصل بين البلدين.
وتناول اللقاء سبل تبادل الخبرات الفنية وتطوير التعاون في مجالات النقل المختلفة، وفرص الاستفادة من موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
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