وزيرة النقل تطلع على استعدادات "الأرصاد الجوية لفصل الشتاء"

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الوكيل الإخباري- زارت وزيرة النقل وسام التهتموني اليوم دائرة الأرصاد الجوية للإطلاع على استعدادات الدائرة لفصل الشتاء القادم وخطط عمل الأرصاد لمواكبة التطورات العالمية في مجال التنبؤات الجوية. اضافة اعلان





وأكدت التهتموني خلال ترؤسها إجتماع ضم مدير دائرة الأرصاد رائد ال خطاب ومدراء المديريات أهمية جاهزية دائرة الأرصاد بجميع كوادرها وأجهزة الرصد للتعامل مع فصل الشتاء المقبل.



وأشارت الى الدور الريادي للأرصاد في مراقبة الظواهر الجوية وتقديم المعلومة والتحذيرات الدقيقة ذات العلاقة بالطقس والمناخ للمواطنين بالوقت المناسب.



وأكدت أهمية زيادة برامج التدريب لكوادر وموظفي دائرة الأرصاد وبناء قدراتهم حتى تكون الدائرة قادرة على التنبؤ بوضع الطقس بشكل علمي دقيق.



وشددت على ضرورة تلبية احتياجات دائرة الأرصاد الجوية وتزويدها بأحدث الأجهزة وأيضا في نفس الوقت أن يتم صيانة دورية لهذه الأجهزة حتى تعمل على أكمل وجه.



ومن ناحيته أكد مدير دائرة الأرصاد رائد ال خطاب أهمية برنامج بيانات الطقس الذي ساهم بعمل قفزة نوعية في عمل الارصاد وذلك عبر استخدام المقاييس الأمطار الالكترونية التي تسجل كميات الأمطار.



واستمعت الوزيرة إلى إيجاز عن عمل كل مديرية والملاحظات المتعلقة بالنهوض وتطوير عمل الدوائر المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف عائق أمام تطورها مبدية استعداد الوزارة لتذليل العقبات وحل أي مشكلة تواجه الكوادر الفنية في الدوائر.



وحضر الإجتماع مدير مديرية التنبؤات الجوية ليلى شاهين، مدير مركز التدريب الدكتور عبد المنعم القرالة، مدير محطات الرصد الجوي المهندس محمد الشوابكة ومدير المناخ عمر الحمادين.