وزيرة النقل تلتقي خبيرين لبحث تطوير الاستراتيجية البحرية الأردنية

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية. اضافة اعلان





وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة والهيئة المعنيين.



ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code.



وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنةً الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات الدولية.



وأضافت أن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة.



كما ناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة.



من جهته، عبر فابريزيو عن سعادته بزيارة الأردن، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية يُعد نموذجًا بنّاءً لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة. وأوضح أن برنامج SAFEMED V يوفر منصة مهمة لدعم الدول المتوسطية في تطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الأردن يهدف إلى إعداد استراتيجية بحرية فعّالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة.



كما أشار نور إريك إلى أهمية الدور التنسيقي للوزارة والمؤسسات المعنية في إعداد استراتيجية شاملة وعملية، مؤكدًا أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين، واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية.



بدوره، أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، مشددًا على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق في تنفيذ الخطط والالتزامات الدولية.



وفي ختام اللقاء، تم التوافق على عقد اجتماع ختامي عبر وسائل الاتصال المرئي بعد انتهاء الاجتماعات المقررة في العقبة، وذلك لمتابعة مخرجات اللقاءات واستعراض المسودة الأولية للاستراتيجية، تمهيدًا لاستكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.