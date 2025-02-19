وزيرة النقل تلتقي نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، حرص الوزارة على دعم قطاع تأجير السيارات، باعتباره جزءًا مهمًا من منظومة النقل والسياحة في المملكة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بنقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.



واستمعت الوزيرة إلى أبرز القضايا التي طرحها النقيب، والتي تمثل تحديًا يواجه عمل المكاتب ويؤثر على دورها في دعم القطاع السياحي.



وأكدت حرص الوزارة على دعم قطاع تأجير السيارات، باعتباره جزءًا حيويًا من منظومة النقل والسياحة في المملكة، مشيرةً إلى النظر بجدية في المطالب المقدمة، مع العمل على إيجاد حلول عملية لما هو ممكن منها، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وضمان تنظيم القطاع وفق الأطر القانونية المناسبة، وبما يسهم في تعزيز استدامته وتطوير خدماته.



وقدم النقيب عكوبة عرضًا لأهم المشكلات التي يعاني منها أصحاب المكاتب، مشيرًا إلى الحاجة إلى تسهيلات تنظيمية وإجراءات تدعم استمرار عملهم في ظل التحديات الاقتصادية والتشريعية التي تواجههم.



وأعرب عن ثقته بأن الوزارة حريصة على القطاع وتتفهم احتياجاته، معربًا عن أمله في اتخاذ قرارات تساهم في تعزيز استقراره ونموه.



ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزيرة التهتموني مع مختلف القطاعات العاملة في مجال النقل، بهدف تنظيم وتسهيل عمل المشغلين، وتقديم خدمات نقل ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين.





