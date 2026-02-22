وزير الأشغال: تحديات ميدانية أخرت إنجاز صيانة طريق وادي شعيب

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الأحد، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق وادي شعيب، مطلعاً على الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الجسيمة والانهيارات التي خلفتها الأحوال الجوية التي أثرت على المنطقة مؤخراً.

