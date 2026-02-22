وزير الأشغال: تحديات ميدانية أخرت إنجاز صيانة طريق وادي شعيب

وخلال جولته التي امتدت من جسر ماحص وصولاً إلى منطقة سد وادي شعيب في الشونة الجنوبية، أوضح الوزير أن وتيرة العمل واجهت تحديات ميدانية أدت إلى تأخر الإنجاز عما كان مخططاً له، وذلك بسبب ظهور مواقع انهيارات وتصدعات جبلية غير منظورة لم تكن واضحة عند الإغلاق الأولي للطريق، مما استوجب تدخلات هندسية طارئة، وإيجاد حلول فنية متطورة؛ لضمان ثبات المنحدرات وحماية جسم الطريق من أي انزلاقات مستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل حملات التوعية المائية
-
السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية
-
لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس