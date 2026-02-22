الأحد 2026-02-22 11:47 م

وزير الأشغال: تحديات ميدانية أخرت إنجاز صيانة طريق وادي شعيب

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الاشغال
 
الأحد، 22-02-2026 09:53 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الأحد، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق وادي شعيب، مطلعاً على الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الجسيمة والانهيارات التي خلفتها الأحوال الجوية التي أثرت على المنطقة مؤخراً.

وخلال جولته التي امتدت من جسر ماحص وصولاً إلى منطقة سد وادي شعيب في الشونة الجنوبية، أوضح الوزير أن وتيرة العمل واجهت تحديات ميدانية أدت إلى تأخر الإنجاز عما كان مخططاً له، وذلك بسبب ظهور مواقع انهيارات وتصدعات جبلية غير منظورة لم تكن واضحة عند الإغلاق الأولي للطريق، مما استوجب تدخلات هندسية طارئة، وإيجاد حلول فنية متطورة؛ لضمان ثبات المنحدرات وحماية جسم الطريق من أي انزلاقات مستقبلية.

 
 


