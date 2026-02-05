وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا

ووجه أبو السمن خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من الوزارة وسلطة وادي الأردن لتقديم الدعم الهندسي الكامل للسلطة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة وحصر الأضرار ووضع الكلف التقديرية والحلول الدائمة للطرق الواقعة ضمن اختصاصها بما يضمن تجاوز التحديات الفنية والمالية التي تواجهها السلطة حالياً.
وأكد أبو السمن خلال الاجتماع أن هذا التوجيه يأتي إسنادا للسلطة ووادي الأردن ومساعدتها فنيا وهندسيا في الطرق التي تقع ضمن اختصاصها لتعزيز التشارك الهيدروليكي والفني بين المؤسسات الرسمية حيث ستتولى اللجنة الكشف الميداني على طرق عيون موسى وعيون الذيب وزرقاء ماعين والجمالية والحمرة الجنوبية وتحديد الأولويات القصوى للتنفيذ.
كما وجه إدارة الطرق ومديرية أشغال مأدبا بتقديم الدعم الفني المباشر للسلطة لفتح الطرق بشكل مؤقت وطارئ لخدمة المزارعين وتسهيل وصولهم إلى مزارعهم لحين استكمال الحلول الجذرية وتأمين المخصصات المالية المطلوبة من خلال مخاطبة رئاسة الوزراء بنتائج عمل اللجنة المشتركة وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحديد جهات التنفيذ وفق أحكام قانون الطرق المعمول به.
