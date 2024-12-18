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وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروع إعادة إنشاء طريق محي-الأبيض في الكرك

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
الأربعاء، 18-12-2024 12:29 م
الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق محي- الأبيض الذي تنفذه الوزارة في الكرك بطول 15 كيلومترا وبتكلفة إجمالية نحو 5 ملايين دينار.اضافة اعلان


واستمع أبو السمن إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع الذي يهدف الى إعادة إنشاء الطريق بشكل كامل وتعديل المسار وإعادة إنشاء العبارات على مجاري أودية تتقاطع مع الطريق، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال وزيادة الكوادر للاستفادة من إغلاق الطريق وإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

واطلع الوزير على واقع العمل في المشروع الذي بدأت الوزارة في تنفيذه مطلع تشرين الثاني الماضي، مبينا أهمية استثمار حالة الطقس لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطريق قبل هطول الأمطار.

وأشار الى أن المشروع امتداد لمشروعات تنفذها الوزارة على عدد من الطرق في المملكة، بهدف تحسين واستدامة شبكة الطرق ووفق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية المتاحة، موضحا ان المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 12 بالمئة، يتضمن توسعة وإعادة إنشاء للطريق القائم وتحسين المسار والمنحنيات الأفقية والعامودية بطرق هندسية تراعي طبيعة المنطقة.

كما يتضمن المشروع إنشاء طبقات رصف جديدة وتنفيذ أعمال ترابية من قطع وردم وإنشاء طبقات قاعدة ترابية وتحت الأساس وحصوية مكسرة بمجموع سماكة تبلغ 25 سم للطبقات الثلاث، إضافة لطبقة إسفلتية رابطة بسماكة 7 سم، وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية لمجاري السيول والأودية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.

كما اطلع أبو السمن على واقع طريق فريفرة- الحامدية الذي تم تأهيله ليكون طريقا بديلا لطريق محي- الأبيض، موجها إلى ضرورة تعزيز عناصر السلامة المرورية عليه ومعالجة بعض المنحنيات وتأثيثه باللوحات والعواكس والدهان والقيام بجولات تفقدية عليه بشكل مستمر.

بترا
 
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