وزير الأشغال يتفقد عددًا من المواقع في المفرق والبادية الشمالية

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، عددًا من مواقع العمل في محافظة المفرق ومنطقة البادية الشمالية الشرقية. اضافة اعلان





واطّلع أبو السمن، في بداية جولته الميدانية، على سير العمل في مشروع صيانة طريق الزرقاء - المفرق، الذي باشرت الوزارة العمل فيه بداية تشرين الثاني الماضي.



وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 50%، وهي متوافقة مع البرنامج الزمني لإنجازه. وتتضمن الأعمال في المشروع كشط الخلطة الإسفلتية القديمة، وإعادة فرش خلطة إسفلتية جديدة لمسافة ثلاثة عشر كيلومترًا من الطريق، بدءًا من منطقة ثغرة الجب وحتى قاعدة الحسين الجوية.



كما تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل والمخارج القائمة على الطريق، وتحسين فتحات الالتفاف، وإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية.



وفي محطته الثانية من جولته الميدانية، تفقد أبو السمن أعمال صيانة وإعادة تأهيل مبنى مستشفى البادية الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لمعالجة النفايات الطبية ضمن حرم المستشفى.



ويشمل المشروع صيانة المبنى القائم للمستشفى، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 16 ألف متر مربع، وتشمل الأعمال صيانة الواجهات الخارجية للمبنى، وترميم الحجر، ومعالجة مشاكل الرطوبة، وتحسين الدهانات والأرضيات، وصيانة ومعايرة الأسقف المستعارة، إضافة إلى أعمال العزل وصيانة وحدات الإنارة، وأنظمة الإنذار والحماية.



واستكمل أبو السمن جولته بزيارة بلدية الصالحية ونايفة، حيث التقى رئيس البلدية المهندس ناجح عيفان الشرفات، بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس اللامركزية في لواء البادية الشمالية الشرقية، حيث استمع إلى أهم مطالب اللواء في قطاع الأشغال العامة.



وعرض الشرفات مطالب منطقة البادية الشمالية في قطاع الأشغال العامة، وخصوصًا طريق بغداد، الذي يحتاج إلى إعادة إنشاء كاملة، مشيرًا إلى وجود أجزاء أكثر إلحاحًا تتطلب تنفيذ أعمال صيانة عاجلة، خاصة الجزء المارّ بمنطقتي نايفة والمنارة.



كما طالب الشرفات بتأهيل شارع الخدمات، وإعادة هندسة المداخل والمخارج، وتحسين فتحات الدوران، وتوفير الإنارة، وإنشاء جسر مشاة أمام مستشفى البادية الشمالية.



وأشاد الشرفات بنهج الحكومة في العمل الميداني والتواصل المباشر مع مختلف الفعاليات الأهلية والاجتماعية.



من جهته، أكد أبو السمن أن وزارة الأشغال تعمل وفق إمكانات محدودة، مشيرًا إلى وجود خطة لصيانة أجزاء من طريق بغداد وتأهيل طريق الخدمات، مع دراسة إنشاء جسر المشاة.



وأضاف أن طريق بغداد يقع على سلم أولويات الوزارة، ويتم حاليًا البحث، بالتنسيق مع الحكومة ووزارة التخطيط، عن تمويل لإعادة تأهيله، نظرًا لأهميته في خدمة مختلف القطاعات وربط المملكة بالعراق الشقيق.



كما واصل أبو السمن جولته بزيارة بلدية أم الجمال، حيث التقى رئيسها حسن فهد الرحيبة، الذي استعرض أهم مطالب البلدية في قطاع الأشغال، وعلى رأسها تأهيل طريق بغداد ضمن حدود البلدية، وإنشاء جزيرة وسطية، وإنارة الطريق في المنطقة الممتدة على مسافة 4 كيلومترات ضمن حدود البلدية، إضافة إلى إنشاء جسور مشاة لخدمة المارة وطلاب المدارس على جانبي الطريق، ودراسة إنشاء طريق خدمات في المنطقة المحددة.



وأشار الرحيبة إلى أهمية إدراج منطقة أم الجمال على قائمة التراث العالمي، لما له من أثر إيجابي كبير في تحسين الواقع التنموي للمنطقة.



ووجّه أبو السمن المعنيين في الوزارة إلى إعداد الدراسات اللازمة لمطالب البلدية، وتنفيذ الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة.

