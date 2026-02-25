وزير الأشغال يتفقد مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 92 بالمئة.

وبحسب بيان الوزارة، اطلع الوزير على مراحل الإنجاز في هذا المشروع الحيوي الذي يمتد على مساحة 38 ألف متر مربع، وبقيمة 30.3 مليون دينار، ويتألف المبنى الرئيسي للمشروع من 10 طوابق، بسعة حالية تبلغ 200 سرير، مع تصميم هندسي مرن وقابل للتوسعة لرفع السعة الإجمالية إلى 350 سريرا مستقبلا.



وأشارت الوزارة إلى أن الطابق الأرضي خصص لمواقف السيارات والمخازن العامة ومستودع الأدوية ومنظومة الغازات الطبية، فيما يضم الطابق الأول المطبخ المركزي والمصبغة ومستودعا إضافيا للأدوية.



ولفتت إلى أن قسم العيادات الخارجية يمتد على الطابقين الثاني والثالث، ليشمل أيضا المكاتب الإدارية والصيدلية الرئيسية وقسم المحاسبة، لسهولة وصول المراجعين، كما جهز الطابق الرابع ليكون عصب المستشفى، إذ يضم قسم الطوارئ والمختبر الرئيسي وقسم الأشعة وغرفة عمليات صغرى، وصولا إلى الطابق الخامس الذي يمثل الجناح الجراحي والعناية المركزة، حيث يحتوي على خمس غرف عمليات، وقسم العناية الحثيثة (ICU) بسعة 12 سريرا، وقسم العناية بمرضى القلب (CCU) بسعة 11 سريرا، إضافة إلى قسم الطب الشرعي.



وأشارت الوزارة، إلى أنه استكمالا لتوزيع الأقسام الفنية في الطوابق العليا، يضم الطابق السابع قسمي الولادة والنسائية، والخداج، إلى جانب غرفة عمليات مخصصة، فيما خصص الطابق الثامن لمنامات مرضى النساء، والطابق التاسع لمنامات مرضى الرجال، وصولا إلى الطابق العاشر الذي خصص لمنامات مرضى الأطفال.