وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"

وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على وضع المنشآت الخرسانية، وتحديد حجم الضرر الذي لحق بحمايات جسر زرقاء ماعين بشكل خاص، بعد امتلاء سد زرقاء ماعين لأول مرة منذ إنشائه عام 2017، نتيجة التدفقات المائية الأخيرة التي أدت إلى حدوث انجرافات في بعض تلك الحمايات.
ووجه أبو السمن خلال جولته الميدانية، إدارة الطرق والجسور في الوزارة للمباشرة فوراً بتنفيذ أعمال تدعيم وحماية مستعجلة للحمايات المتضررة ومعالجة مجرى المياه عند نهاية الوادي لضمان انسيابية التدفق ومنع أي انجرافات مستقبلية.
كما شدد الوزير على ضرورة إجراء دراسات هندسية وفنية متكاملة وشاملة للأعمال المطلوبة بهدف تدعيم مخارج الجسر والحمايات بشكل جذري، بما يضمن استدامتها وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية القاسية والسيول المفاجئة التي تمتاز بها تضاريس المنطقة.
