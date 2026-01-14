وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأربعاء، عددا من الجسور والعبارات القائمة على طريق البحر الميت، وذلك للوقوف على كفاءتها الإنشائية ومدى تأثرها بالفيضانات والسيول الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

اضافة اعلان



وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على وضع المنشآت الخرسانية، وتحديد حجم الضرر الذي لحق بحمايات جسر زرقاء ماعين بشكل خاص، بعد امتلاء سد زرقاء ماعين لأول مرة منذ إنشائه عام 2017، نتيجة التدفقات المائية الأخيرة التي أدت إلى حدوث انجرافات في بعض تلك الحمايات.



ووجه أبو السمن خلال جولته الميدانية، إدارة الطرق والجسور في الوزارة للمباشرة فوراً بتنفيذ أعمال تدعيم وحماية مستعجلة للحمايات المتضررة ومعالجة مجرى المياه عند نهاية الوادي لضمان انسيابية التدفق ومنع أي انجرافات مستقبلية.