وزير الأوقاف: ألف حالة مرضية راجعت عيادات بعثة الحج الأردنية

وبين الدكتور الخلايلة في تصريحات اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال ندوة الحج في دورتها الـ49 بمدينة جدة، إن أكثر من 1000 حاج راجعوا عيادات البعثة الطبية الأردنية في الفنادق التي يقيمون فيها، مبيّنًا أن جميع هذه الحالات كانت بسيطة ولا تستدعي التحويل إلى المستشفى، باستثناء حالة واحدة تتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة المنورة.
وأوضح أن بعثة الوزارة تحرص خلال هذه الفترة على إرشاد الحجاج ووعظهم وتثقيفهم، استعداداً ليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التفويج إلى الوقوف بعرفات وبدء مناسك الحج.
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